© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Spezia sembra aver messo in cima alla lista dei rinforzi per l’attacco Marcello Trotta del Frosione ed è pronto a sfidare una nutrita concorrenza che vede anche Pisa e Salernitana interessate al centravanti. Secondo Il Secolo XIX il giocatore però preferirebbe la piazza ligure alle altre vista la presenza di Guido Angelozzi, vecchia conoscenza dei tempi di Sassuolo. Se dovesse arrivare una chiamata dal dg bianconero infatti, Trotta sarebbe pronto a trasferirsi in Liguria accantonando ogni altro offerta.