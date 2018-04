Spezia, subito al lavoro per il Brescia: Corbo e Mulattieri in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato in serata da Frosinone dopo il pareggio del 'Benito Stirpe', lo Spezia di mister Gallo è tornato già questa mattina a lavorare sul terreno del 'centrale' di Follo in vista del turno infrasettimanale, 36a giornata di B, che vedrà i bianchi opposti al Brescia, martedì, alle ore 20:30, al 'Picco'. Seduta aperta da una prima fase in sala video per analizzare i tagli tattici riguardanti la sfida ai ciociari, poi, sotto un cielo grigio e carico di pioggia, il gruppo aquilotto si è diviso in due parti che hanno lavorato su tabelle differenti: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, seduta basata su esercitazioni tecniche, conclusioni a rete e partitine a tema per il resto. Insieme agli aggregati della Primavera Mannucci, Milani, Suleiman e Vatteroni, con il gruppo della Prima Squadra in vista della sfida ai lombardi, anche Corbo e Mulattieri. Lo riporta il sito ufficiale del club.