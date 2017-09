Spezia, subito in campo per preparare il derby con l'Entella

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia è tornato già questa mattina in campo a Follo per dare inizio alla preparazione in vista della sfida casalinga di sabato prossimo che vedrà i bianchi impegnati nel derby ligure contro la Virtus Entella, dalle ore 15:00, sul terreno dell' 'Alberto Picco' .

Assenti i nazionali Calabresi (Under 21), Maggiore e Pessina (Under 20), il gruppo aquilotto si diviso in due parti che hanno lavorato su tabelle differenti: scarico tra campo e palestra per chi ha giocato contro il Carpi, seduta basata su esercitazioni tecniche e lavoro atletico per il resto; lavoro dedicato per Alberto Masi.