Spezia, Terzi al 90': "Vogliamo restare agganciati al treno play-off"

Claudio Terzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara tra Spezia e Cosenza, terminata 4-0 per i padroni di casa, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano dei liguri Claudio Terzi: "Abbiamo fatto fatica il primo tempo rispetto alle solite partite che facciamo in casa. Nel secondo tempo il mister ha dato un'aggiustata, e siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. Crisi? Non credo, abbiamo perso ad Ascoli una partita un po' strana, siamo stati sfortunati abbiamo fatto una buona partita anche lì. Speriamo di fare bene anche a Perugia. Okereke? Ha qualità importanti. Dove può arrivare o Spezia? Vogliamo restare agganciati al treno dei play-off, poi vedremo".