Spezia-Terzi lo strappo è ricucito: applausi e maglia lanciata alla curva

© foto di Federico Gaetano

Quella fra Claudio Terzi e la tifoseria dello Spezia nel corso dell'estate, specialmente dopo quello Spezia-Parma con coda di polemiche dovute al sospetto (per lo scambio di alcuni SMS fra lo stesso difensore ligure e l'ex compagno al Siena Emanuele Calaiò) di una combine a favore dei ducali. Qualche scritta sui muri all'esterno del centro sportivo Federghini avevano creato uno strappo fra le parti con il difensore che sembrava anche pronto a fare le valigie e cambiare aria. Dopo la prima di campionato al Picco però tutto – le polemiche, gli insulti, i sospetti – sembrano alle spalle con il capitano che al termine della vittoria sul Brescia ha ricevuto gli applausi dalla curva di casa a cui ha consegnato la propria maglia. Un segno di distensione che chiude un capitolo amaro per Terzi in una storia che dura dal 2015 e che lo ha visto vestire la maglia della Aquile per 126 volte.