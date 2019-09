© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia e Claudio Terzi continueranno assieme anche nella prossima stagione. Il centrale e capitano degli aquilotti ha infatti prolungato di un altro anno, fino al 2021, il contratto che scadeva al termine di questa stagione. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che la notizia è abbastanza sorprendente visto che in estate sembrava fosse in procinto di lasciare il club ligure qualora fosse rimasto Marino sulla panchina. Le parti invece nelle ultime ore hanno trovato l’accordo che permetterà a Terzi di raggiungere le 200 gare in maglia bianca (ora è a quota 163).