Spezia, Terzi: "Siamo in crescita. A Livorno vogliamo migliorarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano dello Spezia Claudio Terzi intervistato da Il Secolo XIX ha parlato del momento della squadra ligure in ripresa dopo un inizio zoppicante: “Siamo migliorati tanto, siamo cresciuti nelle ultime tre sfide, compresa quella persa col Verona, e siamo scesi in campo come una vera squadra. Ci stiamo impegnando a dare il massimo cercando di commettere meno errori possibile e contro il Livorno vogliamo migliorarci ancora. È una sfida molto importante per i tifosi che ci hanno sostenuto sempre in queste gare, anche in trasferta dove non gli abbiamo regalato gioie e li ringrazio per questo. - continua Terzi – Galabinov? Lo conosco dai tempi di Bologna, è un bravo ragazzo e mi spiace che si sia fatto male proprio dopo il gol perché era riuscito a riprendersi al meglio. Ma sono sicuro che ci regalerà ancora tante soddisfazioni”.