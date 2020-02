Spezia, Terzi: "Siamo in un buon momento, lavoriamo con intensità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara vinta sul campo del Perugia, ha parlato il difensore Claudio Terzi. Queste le sue parole, raccolte dal sito ufficiale dello Spezia: "Penso che tutti stiamo dimostrando di esser in un buon periodo, garantendo al mister ampia scelta. Chiunque venga mandato in campo dalla panchina dimostra di stare bene e di voler aiutare la squadra, perchè il gruppo sta lavorando con grande intensità. Non giocavo dalla partita contro la Salernitana e sono contento della mia prestazione odierna, anche se mi spiace per il problemino fisico che ha avuto Martin e spero non sia nulla si grave. Siamo tutti molto contenti della prestazione, ce ne torniamo a Spezia con tre punti pesantissimi. Siamo un'ottima squadra, abbiamo anche acquistato elementi importanti dal mercato di gennaio, grazie ad un ottimo lavoro della dirigenza e abbiamo trovato una compatezza difensiva importante; puntualmente ogni settimana proponiamo trame di gioco notevoli, il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi si vede eccome, soprattutto in queste ultime giornate in cui troviamo anche i risultati".

"Non dobbiamo precluderci nulla - ha proseguito il difensore dello Spezia - siamo lassù e dobbiamo continuare in questa direzione, lottando per qualcosa di importante. Mi auguro di vedere martedì sera lo stadio pieno perchè con una vittoria saremo secondi. Vogliamo continuare così cercando di dare soddisfazioni a questa Società, che non ci fa mancare mai niente e sopratutto alla tifoseria che anche oggi ha fatto un altro bellissimo gesto, venendoci a sostenere fino a qui in Umbria. Ora ci aspettano due partite complicate, dobbiamo pensare ad una alla volta, prima la Cremonese per la gara di martedì e poi verrà anche l'Ascoli sabato. Dobbiamo lavorare col solito sacrificio e la solita umiltà, se dovessimo continuare così è inevitabile che ci toglieremo grandi soddisfazioni, ma guai ad abbassare la guardia perché la classifica è cortissima. Tutte eccetto il Benevento possono giocarsi ogni cosa, il campionato è lungo e basta una partita giocata male che ti ritrovi nella bassa classifica: quindi tensione altissima e concentrazione sempre al massimo".