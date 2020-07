Spezia, Terzi: "Una vittoria contro il Cosenza per sfruttare gli scontri diretti"

In vista del match di campionato contro il Cosenza in casa Spezia ha preso la parola il capitano, Claudio Terzi per analizzare il momento della formazione di mister Italiano: “Siamo partiti forte con due vittorie importanti e volevamo dare continuità - si legge su cittadellaspezia.com in relazione alle sconfitte contro Pisa e Frosinone -. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma credo che siano state sempre ottime prestazioni. Forse il primo tempo di Frosinone ci siamo un po’ persi, poi abbiamo reagito ma qualche errorino individuale non ci ha permesso di portare a casa punti. Adesso avremmo una classifica diversa, che poteva farci vivere una settimana più tranquilla. Ora basta una vittoria contro il Cosenza per sfruttare gli scontri diretti delle altre e recuperare qualche posizione”.

Questo invece il pensiero del difensore sul Cosenza: “Sono tutte partite insidiose da qui alla fine. Le squadre che hanno quella posizione di classifica hanno grandi motivazioni in questa fase di campionato. Il Cosenza poi ha una rosa competitiva e siamo consci che venerdì sarà un confronto complicato per noi. Non sottovalutiamo nessuno di questi impegni e li affrontiamo uno alla volta”.