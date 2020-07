Spezia, Terzi: "Voglio portare questa piazza in Serie A"

Al termine della gara dell'Arechi tra Salernitana e Spezia, conclusasi col successo dei liguri per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore spezzino Claudio Terzi. Queste le sue parole.

Terzi di nome e di fatto, visto il risultato.



"Siamo contentissimi, con la nostra vittoria abbiamo consolidato il terzo posto senza dover guardare gli altri. Abbiamo fatto una rincorsa importantissima, perché abbiamo faticato nelle prime dieci giornate, ma poi abbiamo fatto fronte comune. Ora ci riposiamo e affrontiamo i playoff da protagonisti, siamo convinti di poter fare bene".

Affronterete la vincente tra Chievo ed Empoli.



"La guarderemo e guardiamo chi affronteremo. Comunque sarà una bella semifinale aldilà di chi passerà".

Quanto è importante essere arrivati terzi, consapevoli che basterebbero quattro pareggi per andare in Serie A?



"E' importantissimo. Da quando sono qua abbiamo fatto sempre i playoff da ottavi, Non è sempre facile arrivare in semifinale, stasera ci siamo riusciti di diritto. Dobbiamo affrontare tutte le partite per vincerle, poi, se sarà pareggio, meglio per noi".

Avete centrato un record, ma iniziano a diventare troppi: sono sei playoff per lo Spezia. E' il caso di dire basta?



"Vuol dire che la società è solida, il gruppo è sano, gli allenatori preparati. Affrontare i playoff è importante, ma se non si vince non resta niente. Dobbiamo pensare di vincerli".

Cosa significa per te fare i playoff a trentasei anni?



"Sono arrivato qui cinque anni fa per portare questa società e questa città in Serie A. Voglio riuscirci prima di ritirarmi".