Spezia, torna una trasferta di Coppa Italia. Ancora contro il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni, più o meno esatti. Correva infatti il 12 agosto 2017, e lo Spezia giocò quella che, finora, era stata l'ultima trasferta di Coppa Italia: gara non fortunata, gli aquilotti caddero 2-0 sul campo del Sassuolo.

Ironia della sorte, i liguri, domenica 18 agosto, si ritroveranno a disputare il match di Coppa contro i neroverdi emiliani... sul loro terreno di gioco! Torna quindi una trasferta per i bianconeri, e la memoria non può che andare a due anni fa: occorrerà vedere se mister Italiano e i suoi ragazzi sapranno sfatare questo tabù.