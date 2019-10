© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aria di rinnovi in casa Spezia con un terzetto di giocatori che a breve, come ammesso dal dg Guido Angelozzi, firmerà il prolungamento. “Si tratta del difensore Claudio Terzi e dei centrocampisti Luca Mora e Giuseppe Mastinu. I primi due si legheranno al club fino al 2021, mentre il terzo firmerà fino al 2022 come riferisce Il Secolo XIX che riporta pure le parole del direttore generale: “Sì ho cambiato un po' politica, ma volevo dare un segnale. Abbiamo molti giovani e così ora lavoriamo per tenerci anche alcuni calciatori che sono più esperti e che possono darci una grande mano per leadership ed esperienza. - continua Angelozzi – Bidaoui? Vorrei rimanesse anche lui perché sarà un elemento molto importante per il presente e il futuro dello Spezia”.