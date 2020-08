Spezia, un giorno di stop. Domani la ripresa in vista dei 90' che potrebbero essere storia

Centottanta minuti in cui giocarsi una stagione: la finale playoff di Serie B è questo. Ieri sera i primi 90' sono andati, e hanno premiato lo Spezia, che grazie alla rete di Emmanuel Gyasi hanno battuto il Frosinone nella prima parte di gara che vale la A.

Come riferisce il sito ufficiale dei liguri le Aquile di mister Vincenzo Italiano faranno rientro questo pomeriggio in Liguria, per poi riprendere la preparazione domani alle 18:00 sul terreno del "Comunale": testa a un match che può scrivere la storia.