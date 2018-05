Spezia, verso l'ultima di campionato: persiste il dubbio Ammari

© foto di Federico Gaetano

Smaltita la febbre per Davide Bassi quest'oggi è ripresa la preparazione con il resto dello Spezia in vista del match contro il Parma che chiuderà la stagione di Serie B della formazione di Fabio Gallo. In vista della gara del 'Picco' però rimane in dubbio la presenza di Najib Ammari, rimasto anche oggi a riposo a causa della febbre. Lavoro personalizzato per Giuseppe Mastinu e Raffaele Palladino, mentre aggregati dalla Primavera aquilotta i giovani Awua, Corbo, Desjardin, Giuliani e Mulattieri.