Spezia, Vignali: "Dimostreremo il nostro valore nel tempo"

Dopo la prova positiva contro il Livorno Luca Vignali, centrocampista dello Spezia, è stato protagonista della conferenza stampa odierna in casa dei liguri: "A Livorno ottenuta una vittoria importante che ci ha consentito di guadagnare consapevolezza anche lontano dal "Picco", dove più che le prestazioni erano mancati i risultati. Siamo partiti molto forte, indirizzando subito la gara sul nostro binario, poi nella ripresa siamo stati autori di una prova solida, non rischiando assolutamente nulla e portando a casa una vittoria decisamente meritata. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento, abbiamo ancora tanto da dimostrare e dobbiamo farlo con crescente continuità, ma lavoriamo per questo e le ultime uscite lo stanno dimostrando; il Pescara è la capolista del momento, attraversa un ottimo momento di forma ed ha qualità, ma noi siamo pronti a giocare le nostre carte senza alcun timore e l'augurio è che il pubblico venga in massa a sostenerci per rendere il "Picco" ancora più "cattivo" e determinante".