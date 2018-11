Spezia, Vignali e il ruolo da terzino: "Devo tutto a mister Marino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle pagine de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni del centrocampista dello Spezia Luca Vignali: "L'appoggio dei tifosi? E' una cosa di cui sia io che tutti i miei compagni andiamo molto fieri. Sapere che loro sono dalla nostra parte comunque vada ci fa scendere in campo con la carica giusta. La mia nuova vita da terzino? E' un ruolo che il mister ha scelto per me fin dall'inizio, è una posizione in cui mi trovo bene e che mi ha permesso di trovare il giusto spazio per poter giocare queste ultime due partite da titolare, oltre al derby con il Livorno. Il pari col Foggia? Domenica ci siamo trovati davanti a una squadra preparata, da parte nostra è mancato un po' il cinismo sotto porta, ma siamo comunque riusciti a fare una buona prestazione".