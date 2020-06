Spezia, Vignali: "Espresso un buon gioco, non guardiamo ancora la classifica"

Luca Vignali ha commentato nel post-partita il successo del suo Spezia per 1-0 sull'Empoli: "Nonostante i tre mesi di inattività siamo riusciti a esprimere un buon gioco, dimostrando anche una discreta condizione fisica. Abbiamo trovato una vittoria pesantissima, contro un avversario davvero forte. Devo dire che mi sento bene, ho cercato di lavorare al meglio al rientro e il mister a quanto pare l'ha notato; quest'oggi mi ha dato fiducia e ne sono davvero contento. La mia prestazione la considero molto positiva, anche perché giocare con queste condizioni climatiche non è mai semplice. Oggi è stato surreale, vedere il 'Picco' vuoto e soprattutto non sentire la voce dei nostri tifosi mi ha fatto un effetto strano. In ogni caso dovremo cercare di abituarci il prima possibile alla situazione, ricordandoci il calore del nostro pubblico per poi riportarlo in campo. Anche perché questa squadra, come sapete, vive del supporto della propria gente. Non guardiamo ancora la classifica, continuiamo a pensare soltanto a fare punti, partita dopo partita, poi quando sarà il momento faremo i conti, la strada imboccata è senza dubbio quella giusta".