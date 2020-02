Spezia, Vitale: "Ho detto subito sì. Sembra di essere qui da tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa assieme a Di Gaudio c’era anche il terzino Luigi Vitale, anch’egli arrivato dall’Hellas a gennaio, che ha parlato di come è nata la trattativa e delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la Liguria: “Alla prima chiamata di Angelozzi ho risposto presente, poi le cose si sono un po' complicate per motivi non riguardanti lo Spezia, ma sono contento che alla fine si sia risolto tutto. Io e Antonio siamo venuti qui per metterci a disposizione dell gruppo e del mister, che fa giocare molto bene le proprie squadre, e per dare un contributo alla causa. Ho trovato un gruppo molto unito e onestamente non sembra di esser appena arrivati, ma di esser qui da tanto. Ci sono molti giovani e il nostro compito è anche aiutarli a crescere. - continua Vitale come si legge sul sito dello Spezia – Non gioco da molto, anche se mi sono allenato per farmi trovare pronto, ma è inutile nascondere che il ritmo partita a oggi non c’è ancora. Ambiente? Sabato ho assisto alla gara in tribuna e sono rimasto dal pubblico perché nonostante la Curva Ferrovia non fosse gremita ha fatto sentire il suo supporto e caricato la squadra per tutta la gara. Ora tocca a noi riportare la gente sugli spalti”.