Spezia, Volpi per il ribaltone. Gallo e Andrissi sempre più lontani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Spezia restano sempre in bilico le posizioni di Fabio Gallo, allenatore, e Gianluca Andrissi, direttore sportivo, in vista del prossimo anno. Come riportato da Il Secolo XIX decisivo potrebbe essere il prossimo consiglio d'amministrazione in cui si inizierà a programmare il futuro. Il patron Gabriele Volpi sembra deciso a un ribaltone dopo appena una stagione con il duo di ex Como al comando della parte tecnica e in questo senso va letto il fatto che ancora, nonostante la salvezza acquisita e l'impossibilità di accedere ai play off, non si sia iniziato a parlare delle prossime mosse in vista della stagione 2018/19.