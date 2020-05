Spezia, Volpi smentisce l'interesse per l'acquisto dell'Olbia

Attraverso una nota sul sito dello Spezia il patron Gabriele Volpi ha voluto smentire le voci circolate nei giorni scorsi riguardo l'interesse dell'imprenditore per l'Olbia, club che milita in Serie C: "La notizia pubblicata su alcuni quotidiani e relativa ad un presunto interesse della Stichting Social Sport di Gabriele Volpi nei confronti dell'Olbia Calcio 1905, è totalmente priva di fondamento. Il Gruppo è in una fase di importante riposizionamento strategico, con una particolare attenzione agli investimenti che implicano sinergie e risvolti occupazionali".