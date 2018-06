Spezia, Zanetti sempre in pole. Poi Rastelli, Drago e Vivarini

Per la panchina dello Spezia è corsa a quattro con un tecnico nettamente in pole che risponde al nome di Paolo Zanetti, reduce da un'ottima stagione alla guida del Sudtirol a cui è legato fino al 2020. Lo scrive Il Secolo XIX spiegando che alle spalle del giovane allenatore c'è Massimo Rastelli, ex Cagliari, mentre gli outsider sono Massimo Drago, ex Cesena e Crotone, e Vincenzo Vivarini, reduce dall'esonero con l'Empoli.