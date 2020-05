Spinelli: "Salta la cessione del Livorno! Sono sconvolto, abbiamo perso tre mesi"

vedi letture

Arrivano altre dichiarazioni di Aldo Spinelli, presidente del Livorno, in merito alla trattativa per la cessione del club labronico al manager olandese Majd Yousif dopo le perquisizioni delle autorità olandesi nella sede della propria azienda in Olanda (fonte GianlucaDiMarzio.com): "Sono davvero sconvolto. Salta tutto? Dopo tre mesi di lavoro, temo proprio di sì. Sono convolto. Aspettiamo notizie più precise domani, ma la trattativa verrà sicuramente interrotta. Abbiamo perso tre mesi per trovare qualcuno. Possibilità di rimanere? Sinceramente, vi dico di no. Noi non possiamo più continuare".