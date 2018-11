Spinelli saluta Livorno. Il figlio Roberto: "Non penso torneremo indietro"

© foto di Alberto Fornasari

Potrebbe terminare a breve l'era Spinelli a Livorno. Dopo 19 anni Aldo si è dimesso dalla carica di presidente e il figlio Roberto da quella di amministratore delegato, iniziando la fase di transizione del club. "Io e mio padre continueremo a cercare acquirenti che possano rilevare Roberto Spinelli (fonte Il Secolo XIX) -. Se non li troveremo e se non li troverà neppure il sindaco, allora nomineremo un professionista che possa gestire il Livorno in autofinanziamento. Dopo vent'anni siamo stanchi. Ogni domenica lo stress è sempre alto. Gli ultimi risultati negativi ci hanno fatto maturare questa decisione che credo sia definitiva. Non penso che torneremo più indietro. Mio padre non ha più voglia da due, tre anni. Gestire una società da Genova non è semplice e i risultati degli ultimi cinque anni sono stati molto deludenti".