Spinelli: "Se salta la trattativa con Yousif non iscriverò il Livorno al prossimo campionato"

vedi letture

Torna a parlare della trattativa per la cessione del Livorno il numero uno labronico Aldo Spinelli e lo ha fatto dalle colonne del Corriere dello Sport: “Nessuna comunicazione da parte di Yousif è pervenuta. Ma se questa trattativa andrà in fumo il 30 giugno chiuderò i battenti e porterò le chiavi al sindaco Salvetti. Non iscriverò il Livorno al prossimo campionato”.

Sul tema della ripresa del campionato cadetto, poi, Spinelli ha una proposta: “Se il campionato deve riprendere - spiega - dico a tutti i presidenti di andare a giocare al Sud dove non c'è contagio. Il Livorno è pronto a farlo, prenotando un albergo a Reggio Calabria. Naturalmente dovrà esserci il contributo della Lega e il nulla posta da parte della commissione sanitaria e del governo. Un presidente non può prendersi la responsabilità civile e penale di mandare la sua squadra in campo”.