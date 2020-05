Spinelli: "Se Yousif non compra il Livorno, a giugno consegneremo le chiavi al sindaco"

Come riferisce livorno24.com, all'emittente tv toscana Telecentro2, è intervenuto il presidente del Livorno Aldo Spinelli, che ha ribadito la sua volontà di cedere il club: "Yousif (il probabile acquirente, ndr) si è mostrato una persona seria e motivata, siamo convinti che sarà lui il nuovo proprietario del Livorno; oltretutto la garanzia del sindaco, colui che ce lo ha presentato, ci fa stare ancora più tranquilli. Oggi l’imprenditore olandese ci ha contattato riferendoci di aver ricevuto la bozza di contratto e di averla presentata ai suoi finanziatori, coloro che lo accompagneranno nella sua avventura calcistica. Deponiamo fiducia in lui e lo attenderemo fino alla scadenza della nostra gestione, dopo di che se la cessione non si dovesse concretizzare consegneremo le chiavi al sindaco. Dopo 21 anni di presidenza, con il Livorno abbiamo chiuso, siamo stanchi delle offese. Riconosciamo di aver commesso degli errori, specialmente in questa stagione, e di conseguenza siamo consapevoli di non essere più graditi dalla tifoseria, è giusto a questo punto lasciare la mano”.