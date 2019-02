© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Livorno Aldo Spinelli ai microfoni di Firenzeviola.it ha parlato della crescita del difensore livornese Federico Ceccherini, ora in forza al club viola, spiegando che in caso di ritorno in A sarebbe pronto a riportarlo in amarando (dove ha giocato dal 2012 al 2016 collezionando 118 presenze con 4 reti): “Federico è un grandissimo giocatore che merita la titolarità in Serie A. Mi è sempre piaciuto, possiede qualità tecniche importanti e commette raramente errori gravi. Bisogna fargli i complimenti perché ha avuto una crescita non indifferente da quando ha lasciato il Livorno. Anche al Crotone, infatti, ha fatto vedere ottime cose. - continua il numero uno dei labronici - Fede è uno dei ragazzi più bravi che sono usciti dalle giovanili del Livorno insieme a Chiellini. Non so se il difensore viola potrà raggiungere le qualità dello juventino, ma sicuramente, con le capacità che possiede, potrebbe andarci molto vicino. Ci pentimmo subito di averlo venduto al Crotone, però quando un calciatore merita la Serie A non puoi costringerlo a restare con te in Serie B. Se torno in Serie A, con il mio Livorno , me lo ricompro subito".