Spinelli: "Vendo, ma al nuovo Livorno chiedo di confermare Filippini in panchina"

Un fiume in piena nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Livorno Aldo Spinelli.

Si parte dalla sanificazione delle sue aziende già attuata a febbraio, si passa per l'elogio al lavoro delle regioni, al match di Champion Atalanta-Valencia per il patron amaranto non doveva essere giocato, e si va poi al campionato di Serie B": "Il calcio mi manca, ma se non c’è la salute garantita non si può giocare. La Serie B deve essere congelata e chiusa, con 2 promozioni per una A a 22, e con 3 squadre che salgono alla C e facciamo una B a 21, senza retrocessioni. E non lo dico perché il Livorno è ultimo. Non avrei speso un sacco di soldi a gennaio, sono convinto di poterci salvare. E poi sto vendendo, c’è un problema di fideiussioni ma va bene lo stesso: fino a giugno pago io. E’ cambiato tutto rispetto all’accordo di febbraio ma l’affare lo vogliamo fare, se l’acquirente garantisce il futuro".