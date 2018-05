Sportitalia, Bucchi-Benevento: ci siamo

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Il puzzle delle panchine continua a comporsi ed anche il Benevento è prossimo ad aver trovato una guida in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, infatti, il candidato in assoluta pole position è Cristian Bucchi. Per la fumata bianca si attende la risoluzione contrattuale con il Sassuolo che il tecnico ha guidato nella fase iniziale della stagione appena terminata.