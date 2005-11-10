Sputi dei tifosi verso la panchina del Palermo, multa da 5.000 euro al Catanzaro
Daniel Uccellieri
Sono tre le società sanzionate dal giudice sportivo dopo la 12ª giornata di Serie B. La multa più pesante è stata comminata al Catanzaro, punito con 5.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori, mentre Avellino e Benevento dovranno pagare rispettivamente 1.500 e 1.000 euro.
Il provvedimento nei confronti del Catanzaro è legato agli sputi indirizzati dai tifosi verso gli occupanti della panchina della squadra avversaria, senza che nessuno venisse colpito. Per l'Avellino, invece, la sanzione riguarda il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 17' del primo tempo, con la multa attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Benevento è stato infine multato per responsabilità oggettiva, a causa del ritardo ingiustificato di circa un minuto nell'inizio del primo tempo.
Le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la 12ª giornata di Serie B
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, indirizzato sputi verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria, senza attingere nessuno.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.