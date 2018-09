Stadio Pisa, Abodi: "Presto incontrerò il sindaco". Impianto da 35 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pisa e il Pisa al lavoro per il nuovo stadio, sulle pagine de Il Tirreno il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi illustra i prossimi passi: "Ci incontreremo a breve con il sindaco di Pisa, Michele Conti. Sono sicuro che sia nell’interesse del sindaco portare avanti la riqualificazione dello stadio, ma anche di un quartiere intero che da questa iniziativa può trarre sicuramente benefici. Conosco bene Corrado e ho molta fiducia nella società. Sono convinto che possano garantire la realizzazione di uno stadio moderno e all’avanguardia". Per il nuovo impianto, spiega il quotidiano, è in programma un investimento da 35 milioni di euro.