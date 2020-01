Standard, Milinkovic verso l’addio. Chievo e Juve Stabia sul portiere

© foto di Federico Gaetano

Il futuro del portiere Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora in Italia. Il classe ‘97 è infatti un uscita dallo Standard Liegi, dove ha collezionato appena tre presenze in Europa League e zero in campionato. Lo ha annunciato dal tecnico Michel Preud’homme a Laatste Nieuws facendo il punto sulla situazione del serbo: “Non riscatteremo Milinkovic-Savic e glielo abbiamo già fatto sapere. Se in questa sessione trova squadra è libero di andarsene”.

Il calciatore tornerà così al Torino, proprietario del cartellino, che poi gli cercherà un’altra sistemazione, probabilmente in cadetteria. Su Milinkovic-Savic ci sarebbe infatti l’interesse di Juve Stabia e ChievoVerona come riferisce Seriebnews.com.