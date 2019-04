Stangata Golemic, il Crotone: "Esterrefatti, faremo reclamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le cinque giornate nei confronti di Golemic non vanno giù al Crotone. Attraverso i propri canali ufficiali, il club calabrese: "Il Football Club Crotone, esterrefatto per le sanzioni odierne comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati in seguito alla gara contro il Cosenza, comunica che inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo".