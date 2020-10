Stefani, cuore di capitano: "Pordenone una seconda pelle. Voglio chiudere qui la mia carriera"

Fresco di rinnovo contrattuale, con prolungamento fino al 2023, il capitano del Pordenone Mirko Stefani ha fatto il punto della situazione proprio partendo da questa questa importante intesa raggiunta con il club: "Questo prolungamento è un’ulteriore investitura da parte del club, che sono orgoglioso di rappresentare. Ringrazio per la fiducia il presidente Lovisa e la direzione tecnico-sportiva, oltre che lo staff. In questi anni ho vissuto tantissime emozioni con questa maglia: con la società, i tecnici e chiaramente i compagni. Sempre con un grande gruppo. Dopo tanti anni mi considero pordenonese d’adozione, sento l'affetto dei tifosi - che speriamo di ritrovare prestissimo - e il mio proposito è chiudere la carriera qui, in neroverde. Per me una seconda pelle. Mi alleno forte quotidianamente e mi metto a disposizione di compagni e staff con l’obiettivo di conquistare nuovi obiettivi, cercando di essere un riferimento per il gruppo e in particolare per i più giovani".