Stefani: "Spero di poter continuare col Pordenone anche fuori dal campo"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle colonne de L'Adige, lo storico capitano del Pordenone Mirko Stefani ha fatto il punto della situazione circa lo straordinario percorso dei suoi: "Siamo sotto l'occhio di tutti, perché stiamo facendo qualcosa di impensabile. Se penso che quando sono arrivato nell'estate 2015 eravamo appena stati ripescati in Serie C, capisco quanta strada abbiamo fatto e che il secondo posto in classifica è un premio alla costanza. Il nostro è un gruppo con valori umani e tecnici che si conosce ormai da qualche anno. Per rimanere in alto dovremo migliorare i risultati lontano dalla Dacia Arena, poi vedremo a fine stagione dove saremo arrivati. La mia situazione? Le gerarchie quest' anno si sono un po' capovolte, ma la stagione sta andando bene quindi non ho pretese eccessive".

E sul futuro: "La mia idea è quella di continuare a giocare, fisicamente sto bene. Appese le scarpe al chiodo, spero di poter continuare con il Pordenone anche fuori dal campo, in ambito dirigenziale o tecnico. In linea di massima un accordo tacito per proseguire assieme c'è già".