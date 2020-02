Stellone: "Ascoli squadra che più si adatta alle mie caratteristiche"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

È andata in scena ad Ascoli la presentazione della conferenza stampa di Roberto Stellone quale nuovo tecnico del Picchio in sostituzione di Paolo Zanetti. "L'Ascoli è la squadra che mi ha cercato e voluto di più - si legge su PicenoTime -. Inizio questa avventura con il massimo dell'entusiasmo, stare fermi non è mai bello. Ho seguito l'Ascoli in questi mesi e pensavo che potesse sposarsi alle mie caratteristiche. Metterò tutto me stesso per ottenere risultati importanti, la classifica è molto corta e dobbiamo guardare avanti ma con un occhio anche dietro, sempre con ottimismo e positività. Devo cercare di capire il prima possibile caratteristiche e carattere di ogni singolo giocatore. Modulo? Questa rosa offre la possibilità di presentare più moduli, dipenderà anche dalle partite e dagli avversari. Nelle prossime 7/8 gare cercherò di variare più giocatori possibili proprio per capire a pieno cosa potranno darmi i ragazzi. L'anno scorso a Palermo abbiamo fatto tutti i moduli praticamente, bisognerà essere a bravi a capire e leggere le situazioni. Obiettivi? Mancano 16 partite e tutto è ancora possibile, dalla salvezza al secondo posto che regala la promozione in Serie A. Dietro ci sono squadre come Empoli e Cremonese che sono a 3 punti, con i grigiorossi che hanno anche una gara in meno. Prima dobbiamo conquistare i punti che ci permetteranno di stare tranquilli, da lì in poi l'obiettivo automaticamente cambierà. Faccio anche io i complimenti ad Abascal ed alla squadra per la vittoria di Livorno, nonostante diverse assenze. Ho allenato Leali, gli altri ragazzi li conosco di fama e curriculum. Ricordo del Del Duca? Mi portava molto bene da calciatore de ho segnato diversi gol qui, sia con la Lodigiani che con il Genoa. Ninkovic? Era stato allontanato per i motivi che sapete, c'è un nuovo allenatore e tutti ora sono allo stesso livello. E' un giocatore come tutti gli altri, se meriterà di scendere in campo lo farà. Io penso sempre al gruppo e non al singolo, non mi interessa se segnano Scamacca, Ninkovic, Trotta od un difensore. L'allenatore deve mettere nelle condizioni ideali i giocatori nei ruoli in cui possono esprimere al massimo le proprie potenzialità. I giocatori non dovranno mai sapere la formazione da inizio settimana, tutti dovranno allenarsi al massimo per poi scegliere all'ultimo chi scenderà in campo, devono esserci competizione ed intensità negli allenamenti. Ho avuto tantissimi allenatori in carriera e da ognuno ho preso il meglio ed anche il peggio, per capire proprio ciò che non deve essere fatto. Da Viscidi a Zeman, da De Canio e Novellino a tanti altri, tutti mi hanno insegnato molto, così come ne ha avuti tanti da calciatore il mio vice Gorgone. In Serie B bisogna far leva sulla corsa e sull'intensità, con queste caratteristiche hai più probabilità di vincere le partite. Infortuni? Vediamo in questi giorni, dubito che Brosco e Ranieri possano essere in campo Venerdì, alcuni ragazzi non hanno ancora recuperato dalla gara di Livorno. Bisogna valutare Valentini, Troiano e Piccinocchi. Ranieri? Ha fatto degli esami oggi, poi sarà il dottore a dirvi che ha, di sicuro per un po' di giorni non sarà a disposizione. Calciomercato? Col ds e col patron ci siamo fatti una bella chiacchierata, l'attesa che c'è stata questa settimana non era per aspettare, da parte mia, che squadra venisse fatta nel rush finale di calciomercato ma per limare alcuni dettagli del contratto. Sono molto contento dell'accordo per un anno e mezzo, mi hanno dimostrato che c'è un progetto e sono molto felice anche per questo aspetto".