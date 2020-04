Stendardo: "Alla Salernitana momento importante per la mia carriera. A Ventura serve tempo"

vedi letture

Intervistato da Tuttosalernitana.com, l’ex giocatore Guglielmo Stendardo, oggi avvocato e opinionista, ha ricordato anche il periodo trascorso alla Salernitana: “"La mia parentesi con la Salernitana è stata breve, ma intensa. E' stato un momento importante per la mia carriera. Ringrazio ancora la società, il presidente Aliberti, tutti i tifosi che ci sono stati vicini nonostante tutto. Salerno resta una parte importante della mia vita. Palermo-Salernitana è stato un dei gol più belli che io abbia mai realizzato. Un tiro da fuori area, di destro, che si è insaccato sotto l’incrocio. Come mai la retrocessione? Quando arrivai a gennaio la situazione in classifica era già compromessa. Giocammo un girone di ritorno complicato, anche se ricordo che la squadra diede sempre il massimo, in ogni partita. Ho ottimi ricordi di mister Varrella, una persona molto competente e umanamente squisita”.

Sulla Salernitana di oggi: “Lotito è un personaggio vulcanico, un imprenditore capace. Il modello Lazio è il chiaro esempio di come sappia gestire il tutto: i risultati schiacciano le parole. In alcuni momenti i suoi modi potrebbero essere diversi, ma lui è così. Fabiani non lo conosco personalmente, ci siamo sentiti soltanto un paio di volte al telefono. Ventura mi ha allenato alla Sampdoria e mi ha fatto esordire in Serie B. E' un allenatore preparato, ma ha bisogno di tempo. Viene da due esperienze negative, con la Nazionale e con il Chievo. Ma la Salernitana può essere un punto importante per la sua carriera. E' la persona giusta per una piazza esigente come la vostra. Sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Salernitana come l’Atalanta? Ci vuole un progetto serio, che duri nel tempo. E soprattutto servono strutture adatte e personale con le competenze specifiche giuste. È uno sforzo impressionante, che non tutti possono permettersi”.