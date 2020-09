Stepinski a Lecce, il doppio ruolo del polacco: sia in tandem che in staffetta con Coda

Se la tenuta difensiva è stata vero il tallone d'Achille del Lecce nello scorso campionato di Serie A, l'attacco non è che abbia fatto poi tanto meglio. Il dodicesimo rendimento offensivo della massima serie ne sono la dimostrazione più evidente, soprattutto se il massimo realizzatore risponde al nome di Marco Mancosu di professione centrocampista.

Per questo motivo i salentini, durante questa sessione di mercato, hanno puntato dritto a rinnovare le bocche di fuoco della squadra oggi nelle mani di Eugenio Corini. Addio a Lapadula e Babacar e dentro Massimo Coda e Mariusz Stepinski.

Il polacco dell'Hellas Verona ancora non è ufficiale ma già in serata dovrebbe essere in Salento per il via alla sua nuova avventura. Un'operazione, questa, che permetterà alla formazione pugliese anche una variante in più anche a livello tattico. Oltre ad essere un giocatore intercambiabile con Coda nel ruolo di prima punta l'ex Chievo può, infatti giocare in coppia con il 9 giallorosso con Mancosu spostato nuovamente nel ruolo di trequartista.

Due prime punte sono, infatti, il minimo che una squadra come il Lecce deve avere. Per portare avanti una stagione da protagonista, con l'idea fissa di tornare in Serie A dove lo scorso anno le cose non sono andate come previsto.