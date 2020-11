Stepinski si sblocca anche in campionato: Lecce-Pescara 1-0 al 45°

vedi letture

Dopo il gol in Coppa Italia per Mariusz Stepinski arriva anche la prima rete in Serie B con la maglia del Lecce. È infatti il polacco a decidere il primo tempo del posticipo contro il Pescara grazie a una girata in area al termine di un batti e ribatti al 13°. Lecce che si fa preferire e sfiora anche il raddoppio in un paio di occasioni con Tachtsidis e Coda che al 40° si mangia a tu per tu con Fiorillo il gol del 2-0, nel finale infine sono Mancosu e Adjapong ad andare ancora vicini al raddoppio per i salentini.