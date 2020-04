Stirpe durissimo: "Serie A a 22 e Frosinone in B? Vinceremo in tribunale a mani basse"

Torna a parlare il patron del Frosinone Maurizio Stirpe e lo ha fatto dalle colonne del quotidiano Il Tempo. Argomento: la ripresa del campionato di Serie B: “Riteniamo che il campionato debba concludersi sul campo, come e quando è difficile ipotizzarlo. L’idea di spalmare la stagione in due anni? "È l’unico sistema che consentirebbe di avere un risultato sul campo, evitare decurtazioni di stipendi e di incassare tutte le tasse. I tifosi non ci rimetterebbero sugli abbonamenti, come sponsor e televisioni, si giocherebbe a porte aperte e in sicurezza. Una A a 22 con il Frosinone ancora in B? È una proposta assurda fatta da qualcuno che tende a voler trarre vantaggio anche da situazioni drammatiche. Se poi la attuassero il Frosinone vincerebbe la sua controversia legale a mani basse".