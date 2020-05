Superbi: "Il 4 maggio è la data dell'Entella. Unico vincere due campionati lo stesso giorno"

Matteo Superbi, da della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoEntella.com nel giorno dell’anniversario (il 4 maggio) delle due promozioni in Serie B del club ligure: "Potremmo leggerla come la data dell'Entella, quasi una ricorrenza. Vincere due campionato lo stesso giorno, a distanza di cinque anni è qualcosa di unico. Vedendo i video sui social che ripercorrono quelle annate, vengono i brividi ancora adesso perché il primo successo è un grande risultato, costruito e, anche in quel caso, sofferto. Il campionato sembrava già vinto e noi lo abbiamo riacciuffato all'ultima partita a Cremona dove siamo anche andati sotto. L'anno scorso possiamo dire che è stata un'impresa da film perché abbiamo iniziato il campionato in ritardo rispetto agli altri e fare quello che ha fatto la squadra, vincerlo filo di lana all'ultimo minuto dopo essere stata sorpassata a tre giornate dalla fine, penso sia stato qualcosa di fantastico. Per noi entelliani un giorno importante".