Dalle colonne de Il Secolo XIX, edizione Levante, il Ds dell'Entella Matteo Superbi ha detto la sua sul mercato dei biancazzurri: "A mercato finito mi ritengo molto soddisfatto. Dovevamo alleggerire la rosa e renderla più gestibile e lo abbiamo fatto, dovevamo migliorare e colmare qualche lacuna e sono convinto che ci siamo riusciti. Dal punto di vista tecnico sulla carta è un’Entella migliore di quella che ha iniziato la stagione e, aspetto non trascurabile, non abbiamo fatto nessuna pazzia economica portando a termine operazioni compatibili con il nostro target e bilancio. Eramo? La sua cessione non era in programma, ma l'offerta che ha ricevuto era irrinunciabile e non avremmo potuto pareggiarla per durata contrattuale".