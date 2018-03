Taccone e la cessione dell'Avellino: "Dobbiamo chiudere velocemente"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Avellino Tv il patron del club irpino Walter Taccone ha parlato della trattativa in corso con Italpol per la cessione della società (fonte TuttoAvellino.it): "A Roma sono arrivati dei pettegolezzi da parte di qualcuno che sta facendo di tutto per rallentare la trattativa. Dovete farci lavorare più serenamente, mi sono arrabbiato con i Gravina, perché avevano letto una loro dichiarazione sul visionare debiti fuori bilancio. Mi hanno risposto che ai giornalisti hanno detto di venire a verificare se ci fossero o meno debiti fuori bilancio, il che è diverso. Domani (oggi per chi legge, ndr) verranno degli emissari ad Avellino, gli dirò di velocizzare la trattativa. E' in uno stato avanzato, ma non si può aspettare la fine del campionato o l'evolversi della situazione di Catanzaro, per chiuderla. I bilanci sono stati visionati, c'è una tempistica da rispettare, perché ho lasciato in disparte le altre trattative in corso sperando di chiudere entro il 15 marzo".