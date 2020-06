Tacopina: "Cesena e Palermo? Sono concentrato sempre concentrato sul Venezia"

Torna a parlare del Venezia Joe Tacopina, ex presidente del club lagunare oggi numero uno onorario. Queste le sue dichiarazioni dalle colonne de Il Gazzettino: "Il mio ruolo è cambiato ma non il mio attaccamento al club e la mia volontà di continuare a lavorare per garantirne un futuro".

Sulla ripartenza della Serie B dopo l'emergenza Covid-19: "Oggi l’emergenza sembra rientrata, i protocolli sono stati definiti e sembrano sostenibili, qualche rischio ponderato va preso ed è giusto provare a ripartire perché in qualche modo bisogna provare a tornare alla normalità".

Spazio, infine, alle voci che lo vogliono vicino a Cesena e Palermo in Serie C: "Ad oggi sono fedele al Venezia e tutti i miei sforzi sono concentrati in laguna"