Tacopina: "Stregato da Zenga, domenica inizia il campionato del Venezia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha presentato così il nuovo allenatore Walter Zenga in conferenza stampa: "Sono sicuro che Walter sia la persona migliore per il Venezia, veniamo da tre anni fantastici in cui abbiamo conseguito risultati storici per questo club e abbiamo deciso che non potevamo continuare in questa maniera. Abbiamo ritenuto inevitabile cambiare, quando ho visto Zenga nello spogliatoio sono rimasto stregato come lo sono stati i giocatori. Nessuno ha staccato un attimo gli occhi da lui e da quello che dicevo. Credo che Walter sia quello di cui avevamo bisogno, è un allenatore straordinario per il calcio italiano e che può rilanciare il Venezia. Ha poi anche un secondo come Benito Carbone che ha fatto tanto in carriera. Domenica inizia col Verona il nostro campionato e sono sicuro che torneremo presto dove ci spetta". Lo riporta TrivenetoGoal.