Taibi: "Farò di tutto per riportare la Reggina là dove l'ho lasciata da calciatore, in Serie A"

Dalle colonne della Gazzetta del Sud Massimo Taibi, ds della Reggina, ha parlato degli obiettivi stagionali del club amaranto alla prima stagione in B dopo una lunga assenza: “Ho detto che siamo dietro a dieci squadre e che dobbiamo superarne il più possibile. Se non dovessimo arrivare nella parte sinistra della classifica sarebbe un fallimento. Farò di tutto per riportare la squadra là dove l'ho lasciata da calciatore, in serie A. A volte critiche feroci fanno male, bisogna concedere delle attenuanti. Nelle prime sette partite abbiamo avuto l'attacco ridotto all'osso, tra infortuni e squalifiche".