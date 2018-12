Tateo: "Guidone e Della Rocca non si muovono da Padova"

© foto di Nicolò Schira

Giovanni Tateo, procuratore dei giocatori del Padova Marco Guidone e Francesco Della Rocca, è intervenuto ai microfoni di Padovagoal per fare il punto della situazione dei suoi assistiti in vista del mercato di gennaio: “Guidone e Della Rocca non si muovono da Padova questo vorrei che fosse chiaro. Prendiamo atto dell’esclusione dai convocati di sabato di Guidone, fa parte delle scelte che un allenatore può prendere. Il ragazzo continuerà ad allenarsi come ha sempre fatto con la massima professionalità. Così come Della Rocca”. Per Guidone ci sono stati sondaggi del Pordenone e del Monza, mentre per Della Rocca sembra interessata l’Imolese.