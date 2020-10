Tavernelli in gol alla prima da titolare. Il Cittadella si gode l'ennesima scoperta di Marchetti

Che il Cittadella abbia fiuto per gli attaccanti è cosa risaputa da anni, fin da quando in maglia granata si mise in mostra un giovanissimo Manolo Gabbiadini (correva l’anno 2010-11). Nella serata odierna la scena se l’è presa un giovane talento che finora aveva giocato solo qualche spezzone di gara, ma che evidentemente aveva convinto il tecnico Roberto Venturato che lo ha lanciato dal 1° minuto al fianco di Ogunseye. Si tratta di Camillo Tavernelli, classe ‘99, pescato in estate dal Gubbio dove in 41 gettoni di presenza fra campionato e Coppa Italia di Serie C aveva segnato appena una rete. Questa sera il giovane attaccante ha già eguagliato il suo score segnando la rete del definitivo 2-0 contro il Pordenone permettendo ai veneti di vincere e mantenere la testa della classifica. Solo il tempo ci dirà se Tavernelli potrà seguire le orme di tanti attaccanti passati da Cittadella, ma di certo l’inizio fa ben sperare la società granata.