Tello torna alla Juventus: “Un pezzo di me resta a Bari”

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista Andres Tello ha salutato il Bari, dove ha vissuto un'annata positiva, per fare ritorno alla Juventus, proprietaria del suo cartellino, attraverso il proprio profilo Instagram: “Non posso che dire grazie ai miei colleghi e allo staff perché senza rendermene conto ho imparato molto da ognuno di loro, perché è un gruppo di giocatori molto bravi ma soprattutto e gruppo di persone eccellenti! Ringrazio ogni persona che è stata al mio fianco dal primo all'ultimo giorno, un abbraccio gigantesco per ognuno di loro!! Sono orgoglioso di dire che parte di me è rimasta a Bari”.