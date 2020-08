Tensione a Pescara. Un tifoso insulta Bruno, che lo aggredisce: 22enne in ospedale

Guai in casa Pescara, o meglio, guai per Alessandro Bruno, centrocampista dei biancazzurri.

Come infatti riferisce l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, nella mattinata di ieri il giocatore ha rifilato schiaffi e pugni a un ragazzo di 22 anni che lo aveva insultato, mandandolo in ospedale.

Del fatto, dalle colonne de Il Centro, ha parlato solo il 22enne, che ha incrociato Bruno con la sua auto sul lungomare cittadino: "Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo. Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha dato uno schiaffo dietro alla testa e infine un altro pugno sempre sullo stesso punto. Sono rimasto incredulo e stordito, non sono un tipo che cerca guai. Frequento lo stadio, ma prima d’ora non mi ero mai permesso di insultare nessuno".

Inizialmente il ragazzo ha fatto rientro nella sua casa, ma quando sono iniziati giramenti di testa e gonfiore a labbro, si è recato al pronto soccorso: riportata una policontusione nell’arcata zigomatica sinistra, e intenzione di sporgere denuncia contro il giocatore, per altro genero di patron Daniele Sebastiani.

In quel di Perugia, domani sera, il Delfino si giocherà la permanenza in Serie B: non un momento facile.