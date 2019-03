© foto di Giuseppe Scialla

Dopo sei risultati utili consecutivi il Foggia ha perso il derby con il Lecce e Pasquale Padalino ne ha pagato le conseguenze venendo esonerato. Non è l'unico a pagare, però, dal momento che hanno vissuti attimi di tensione anche i fratelli Sannella, Pietro Iemmello e Massimo Busellato. Come riferito da Sky Sport, una bomba carta è stata fatta esplodere nei pressi del pastificio di proprietà dei patron del club durante la nottata. E sempre in nottata Iemmello s'è visto incendiare l'auto, mentre a Busellato hanno lanciato un petardo nel giardino di casa. La tensione è alta, ma questi episodi non vanno di pari passo con lo spirito dello sport.